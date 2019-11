Jugend hält Plattdeutsch am Leben

„Wiste‚ ne Beer?“: Die Grundschüler trugen das Fontane-Gedicht gekonnt vor. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Dass sich der traditionelle Plattdüütsche Aobend des Heimatvereins Lastrup im Saal Westerhaus großer Beliebtheit erfreut, zeigte sich auch in diesem Jahr. Fast 80 Freunde der plattdeutschen Sprache und des Grünkohls hatten sich in der Gaststätte Westerhaus eingefunden. Zunächst sangen Schüler der Astrid-Lindgren-Schule plattdeutsche Ohrwürmer, trugen Theodor Fontanes Ballade „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland...“ gekonnt vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

