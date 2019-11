Schul-Campus schlägt Brücke zur Wirtschaft

Auf Augenhöhe: Den Zeigefinger erhebt Herbert Feldkamp nur während seines Vortrages. Den Jugendlichen wolle er ein Freund sein, betonte der Goldschmied in Lastrup. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. „Ich hab Vertrag.“ Dieser Fußballersatz dürfte Lastrups Oberschülern demnächst öfter über die Lippen kommen. Der Grund: Der neue Verein „Pfiffikus“ wird im kommenden Jahr einen sogenannten „Bildungs-Campus“ an der Schule einrichten. Voraussetzung ist allerdings, dass die örtlichen Betriebe sich daran beteiligen, erklärte Pfiffikus-Initiator Herbert Feldkamp am Dienstag im Landhaus.



Der Cloppenburger Goldschmied beschrieb das Konzept während des Unternehmerfrühstücks der Gemeinde. Beim Bildungs-Campus handelt es sich um einen Raum, der als Anlaufstelle für die Berufsorientierung dient. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.