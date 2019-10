Gewaltbereitschaft bei Spielern nimmt zu

Bei der Jugendleitertagung: Kreisjugendvorsitzender Karl-Heinz Deeken stellte unter anderem Pläne zur Hallenrunde vor. Foto: Hermes

Lastrup (her). Fairness im Fußball, die Organisation der anstehenden Hallenrunde und ein kreisübergreifender Spielbetrieb: Die Jugendobmänner der Vereine aus dem Kreis Cloppenburg haben am Mittwochabend bei ihrer Arbeitstagung in Lastrup einiges besprochen.



Horst Kröning stellte die Arbeit des Sportgerichtes vor: „Lange Zeit haben wir hier keine Probleme gehabt. Aber auch bei uns hat sich nun die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen bemerkbar gemacht.“ Kröning berichtete von einem Spieler, der den Schiedsrichter angegriffen hatte. Der Jugendliche wurde für ein Jahr gesperrt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.