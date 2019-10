Sozialkoordinatorin muss „dickes Brett bohren“

Verena Rammler, Sozialkoordinatorin © Landwehr

Lastrup (la). Einen bunten Abend mit Informationen, Musik und Bingo erlebten die Gäste des Heimatvereins Lastrup, der damit auch ein neues Veranstaltungsformat präsentierte. Die neue Sozialkoordinatorin der Gemeinde Lastrup, Verena Rammler, umriss zunächst ihre Vorstellungen vom „Haus der lebendigen Mitte“, dem Bürgerhaus, das derzeit an der Vlämischen Straße entsteht und das auch zur Bleibe für den Heimatverein wird. Dort würde Rammler gern ein kleines Kulturprogramm in der ehemaligen Scheune initiieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.