Metzger zeigen ganz viel Trainingsfleisch

Feinschnitt: Die Mitglieder der Nationalmannschaft zeigten in Lastrup, was sie können. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Bei Wurstwaren Schulte haben sich am Donnerstag die Medienvertreter die Klinke in die Hand gegeben. Der Grund: Die Nationalmannschaft der Fleischer war zum Training nach Lastrup gekommen. Während die Metzger ihre Messer wetzten, beantworteten sie geduldig Fragen und zeigten anschließend vor laufender Kamera, dass bei ihrem Beruf feinstes Handwerk gefragt ist.



Derzeit bereiten sich die Fleischer auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr vor. Normalerweise tun sie das in Augsburg, denn fast alle Team-Mitglieder stammen aus Süddeutschland.