Dean hat schon den besten Deal gemacht

Fröhlicher Brite: Dean Dixon lässt sich durch den Brexit nicht das Leben vergällen. Die Arbeit in Bunnen macht ihm Spaß. Foto: Meyer

Lastrup (gy). Die Brexit-Verhandlungen befinden sich auf des Messers Schneide, doch den Dean Dixon aus Lastrup juckt das politische Gezerre kaum. Viel ändern werde sich für ihn nicht, glaubt er. „Mein Lebensmittelpunkt ist hier in Deutschland. Und das wird auch so bleiben. Das Lachen ist dem Fan des FC Liverpool trotz des Brexit-Trauerspiels in seinem Geburtsland nicht vergangen. Zwar wäre es ihm selbst lieber gewesen, wenn die Briten sich für den Verbleib in der EU entschieden hätten. Trotzdem zeigt er auch Verständnis für den Wunsch nach nationaler Eigenständigkeit.