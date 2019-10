Hemmelter tauchen in die 80er Jahre ein

Hitparade 1985: Die Schnelter und Hemmelter Theatergruppen hatten die Songs akustisch und optisch 2019 auf der Kirmes Hemmelte recycelt. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Hemmelte. „Live is life“, „Sommernacht in Rom“, „An der Nordseeküste“ oder Madonnas „Like a Virgin“ waren die Hits gut 30 Jahren: Die Stimmung im großen Festzelt auf der Hemmelter Kirmes erreichte ihren Höhepunkt, als die Schnelter und Hemmelter Theatergruppe eine Hitparade des Jahres 1985 „coverte“ und diese Songs erklangen. Aber auch der Kirmessonntag kam bei den Besuchern an.



Mehr als 150 Gäste wollten sich am Samstagabend das kulinarische Highlight der Kirmes, das große Festbuffet im Festzelt, nicht entgehen lassen, bevor die Kirmesparty dann ihren Anfang nahm. Dabei hatten die Organisatoren das Motto: „Die 80er Jahre“ gewählt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

