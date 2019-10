Schrand will „Rennstrecke“ entschärfen

Langsam fahren: Ein Schild weist auf die Geschwindigkeitsreduzierung hin. Daran halten würden sich die meisten Autofahrer aber nicht, behauptet Heinz Schrand. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Heinz Schrand ist sauer: Seit Jahren ärgert er sich über zu schnelles Fahren in der Kolpingstraße. Sie sei „Lastrups beste Rennstrecke“, sagt der Anwohner. So sein dürfte das eigentlich nicht. Vorgeschrieben ist Tempo 30. Doch daran halte sich kaum einer, schimpft Schrand.



Dem Rentner reicht es inzwischen. In einem selbst verfassten „Bürgerbegehren" fordert er eine Reihe verkehrsberuhigender Maßnahmen, darunter den Einbau von Rampen und einer Flüsterdecke. Der geräuschschluckende Belag sei erforderlich, weil auch das Durchfahrverbot für schwere Lkw ständig ignoriert werde. Die bislang aufgestellten Schilder blieben ohne Wirkung.