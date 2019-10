Drogentherapie vor Haftstrafe gestellt

Symbolfoto: dpa

Lastrup/Cloppenburg/Oldenburg (ma). Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen ist ein 35 Jahre alter Mann aus Lastrup zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Vollstreckung der Strafe wurde aber zugunsten einer Drogentherapie, die der Angeklagte beginnen möchte, zurückgestellt. Das hat am Dienstag das Oldenburger Landgericht so entschieden. Mit der Entscheidung veränderte die Oldenburger Berufungskammer ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 9. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.