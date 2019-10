Autofahrer bremsen Betrunkene aus

Symbolfoto: dpa

Lastrup (mab). Die Polizei hat den Führerschein einer 62-Jährigen aus Cloppenburg beschlagnahmt. Die Frau hatte am Montagnachmittag durch ihre Fahrweise sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Der Vorfall passierte gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 213 bei Lastrup. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet die 62-Jährige mehrfach mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße. Andere Autofahrer konnten noch rechtzeitig einen Unfall verhindern. Die Augenzeugen schritten dann zur Tat. Die Autos vor der 62-Jährigen verringerten vorsichtig ihre eigene Geschwindigkeit und konnten so die Fahrt der Cloppenburgerin stoppen. Zwischenzeitlich wurde die Polizei informiert.



Als die Beamten an der Vlämischen Straße eintrafen, bemerkten sie relativ schnell die Ausfallerscheinungen der 62-Jährigen, die darauf hindeuteten, dass sie betrunken am Steuer saß. Tatsächlich ergab ein erster Test am Alkomaten einen Wert von 2,68 Promille. Dementsprechend wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die 62-Jährige erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.