Einrichtung soll Struktur in Tagesablauf bringen

Alles Gute in den neuen Räumen: Pastor Günter Mleziva weihte in Lastrup die Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen ein. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Mit einer offiziellen Einweihungsfeier und einem Tag der offenen Tür wurde in Lastrup die Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen des St.-Elisabeth-Stiftes eingeweiht. Hier sollen bis zu 14 Menschen tagesstrukturierende Maßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe erhalten. Hierunter fallen Angebote, die ein selbstbestimmendes Leben in Eigenverantwortung unterstützen sollen, wie die Leiterin der Einrichtung, Roswitha Meyer-Weinert, erläuterte.



Insgesamt seien 250.000 Euro an Umbaukosten geplant gewesen. Mit 125.000 Euro habe sich die „Aktion Mensch", beteiligt.