Lastrup (mt). Über einen Renault Megane und einen VW Tiguan sowie Außenwände und Eingangsbereich eines Hauses in einem Lastruper Siedlungsgebiet hat ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag alte, dunkle Farbe gekippt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 10000 Euro. Es werde Bildmaterial einer Überwachungskamera ausgewertet, so ein Polizeisprecher. Die Beamten untersuchten in alle Richtungen. Auch ein persönliches Motiv des Täters werde geprüft.