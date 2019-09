Klima wird auch an den Gerichten rauer

Landesjustizministerin spricht in Lastrup vor Justizwachleuten

Passen auf: Zwei Mitglieder des Justizeinsatzteams Niedersachsen verfolgen die Ansprache von Ministerin Barbara Havliza. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Zu einer Tagung treffen sich Angehörige des Justizeinsatzteams Niedersachsen in dieser Woche in Lastrup. Gestern erhielten sie Besuch von Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Grund war das 40-jährige Bestehen der Einheit. 28 Männer und drei Frauen sorgen derzeit für Sicherheit an den Gerichten. Sie führen zum Beispiel Untersuchungshäftlinge in den Prozesssaal, nehmen ihnen die Handschellen ab und bringen sie nach der Verhandlung wieder in ihre Zellen zurück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.