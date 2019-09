Theater bringt drei Generationen in Kontakt

Das frühe Aufstehen fällt manchmal sehr schwer: Auch diese Gemütslage stellten die Grundschüler und Pflegekräfte im Lastruper St.-Elisabeth-Stift spielerische dar. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



„Was fällt Ihnen zum Sommer ein?", fragte Moderatorin Silvia die Senioren im St.-Elisabeth-Stift in Lastrup. Prompt kamen die Antworten „Eis essen, baden, sonnen, Rad fahren, Regen". Schüler des vierten Jahrgangs der Astrid-Lindgren-Schule Lastrup und Pflegekräfte des St.-Elisabeth-Stiftes spielten umgehend diese Erinnerungen. Diese Aufführung war Teil eines theaterpädagogischen Workshops zum Thema: „Generationen verbinden durch Theater – Pflegekräfte stärken", den das Theaterpädagogische Zentrum in Lingen in Lastrup durchführte.