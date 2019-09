Mehr als 500 Jugendliche wählen Vertreter

Amtssitz: Im Lastruper Rathaus tagt neben dem Gemeinderat auch das Jugendparlament. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Lastrup. 522 Jugendliche sind in diesem Monat zur Teilnahme an der Wahl des Lastruper Jugendparlaments aufgerufen. Die Wahlliste ist inzwischen komplett. 13 Bewerberinnen und Bewerber stehen drauf. Sieben von ihnen werden am Ende einen Platz in dem Gremium erhalten.

Anfang der Woche hatte Bürgermeister Michael Kramer in der Oberschule um eine Beteiligung geworben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.