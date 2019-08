Sterne-Koch mag es am liebsten einfach

Kai Klinkel ist Küchenchef bei Kalieber

Tradition mit Pfiff: Kai Klinkel setzt auf regionale Zutaten. Im Kalieber-Stützpunkt verwendet er ausschließlich Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Wenn die Gäste heute im „Kalieber-Stützpunkt“ die Mittagskarte studieren, wissen sie vermutlich nicht, dass gleich ein echter Sternekoch für sie wirbeln wird. Seit Anfang des Monats führt Kai Klinkel das Regiment am Herd. Der gebürtige Hesse wagt in Lastrup einen Neustart. Bislang läuft alles nach Plan. Im Oldenburger Münsterland gekocht hat Klinkel bereits - und zwar im Restaurant „Kalaboush“ in Lüsche. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.