„Die Führung wird weiter hart bleiben“

Sinologin sieht derzeit keine Chance für die Demokratie in China

Striche und Bögen: Jedes Schriftzeichen hat eine eigene Bedeutung. Es gibt Tausende davon, sie zu erlernen, erfordert viel Disziplin, weiß Julia Bruns.Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Das chinesiche Schriftzeichen für „Entspannung“ sieht so aus: Ein Strichmännchen lehnt sich bequem gegen einen Baum. Es folgt etwas schwer Definierbares. „Das ist ein Herz“, erklärt Julia Bruns und setzt den Stift ab. 1000 solcher Zeichen hat die Sinologin im ersten Studienjahr gelernt. Hart sei das gewesen - und faszinierend zugleich, sagt sie. So wie das Land, das diese Schrift hervorgebracht hat. Die 27-jährige Lastruperin hatte sich nach dem Abitur für das anspruchsvolle Studium entschieden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.