Von „Tai Bo“ über Rugby zum Rope-Skipping

Podiumsdiskussion: KSB-Vorsitzender Dr. Franz Stuke, Sportlehrer Alexander Woloschin, Ex-Profi Ingo Anderbrügge und Moderator Oliver Hermes (von rechts). Foto: Sarah Hogeback

Lastrup (mt). Eine Premiere hat der Kreissportbund (KSB) gestern mit seinem ersten Gesundheitssporttag gefeiert. Sportliche Kleidung war an diesem Tag von Vorteil, so gab es beim abwechslungsreichen Programm zahlreiche Möglichkeiten, aktiv mitzumachen.

Zu Beginn begrüßte KSB-Vorsitzender Dr. Franz Stuke die Gäste auf dem Gelände der Sportschule Lastrup. „Die Sportvereine stehen stetig vor neuen Aufgaben und Herausforderungen. Der demographische Wandel ist auch hier zu spüren. Wir sehen es nicht nur deswegen als unsere Pflicht, durch geeignete Sport- und Bewegungsangebote den Menschen in jedem Alter ein lebenslanges Sporttreiben zu ermöglichen", so Stuke.