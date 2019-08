Besucher dürfen gerne mitmischen

Foto: KSB Cloppenburg

Lastrup (mt). Zum ersten Gesundheitssporttag lädt der Kreissportbund Cloppenburg am Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf das Gelände bei der Sportschule in Lastrup ein. Von Workshops über Fachvorträge bis hin zu Messeständen und Mit-Mach-Aktionen wird den Besucherinnen und Besuchern rund um die Themen Sport und Gesundheit einiges geboten. Eingerahmt wird die Veranstaltung von einem Bühnenprogramm mit Tanzeinlagen sowie einer Podiumsdiskussion und einem Experteninterview mit dem ehemaligen Fußballprofi Ingo Anderbrügge. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.