„Hier wird eine Riesenchance vertan“

Strom tanken binnen Minuten: Schnellladesäulen können die E-Mobilität voranbringen, sagt Michael Kramer. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Timmerlage. Mit dem Auto an die Ladesäule fahren, einen Kaffee trinken und nach nur acht Minuten voll aufgeladen weiterfahren: Das Angebot, das die neue Doppeltankstelle an der B 213 Besitzern von Elektrofahrzeugen machen wollte, klingt ziemlich gut. Der Haken daran: Bis auf weiteres wird daraus nichts, denn für den Aufbau der Ladesäulen erhält die Betreiberfirma keine öffentlichen Fördermittel.

Acht Schnelllader - vier auf jeder Seite - sollten eigentlich aufgestellt werden.



Jeder Ladepunkt würde über 150 Kilowatt (kw) verfügen und damit die „Druckbetankung" möglich machen. Im Lastruper Rathaus war man begeistert. ie Gemeinde wollte mithelfen und ließ von Lastrup aus ein 1000 Kilowatt-Starkstromkabel zur Tankstelle verlegen. Das Kabel liegt jetzt ungenutzt herum. Kramer ist enttäuscht. „Hier wird gerade eine Riesenchance vertan."