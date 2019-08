Ponys und Hunde rennen um die Wette

Springwettbewerbe: Jungen Reitern gaben die Gastgeber die Chance, Turnierluft zu schnuppern und ihre ersten Erfahrungen vor großer Kulisse zu sammeln. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Klein Roscharden. Das Rennen des Husky-Gespanns aus Dülmen gegen drei Ponys vom Reitverein Schlaggenhof in Garrel sowie das Jack-Russell-Rennen waren zwei der Höhepunkte des mit vielen Show-Events verbundenen Familienreitturniers der Reitgemeinschaft Klein Roscharden. Im Mittelpunkt des Samstagabends aber stand auch die Einweihung der neuen Flutlichtanlage. Auf ein Zeichen des Vorsitzenden des Kreissportbundes, Dr. Franz Stuke, erstrahlte die Anlage in heller LED- Beleuchtung. Mehr dazu

