Archäologen hinterlassen Hügellandschaft

Hügel und Gräben: Das Neubaugebiet ist von den Denkmalpflegern komplett untersucht worden. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Einer Hügellandschaft gleicht das Gelände an der Hammeler Straße. In wenigen Jahren sollen dort überall Häuser stehen. Während weiter nördlich bereits die Erschließungsarbeiten laufen, sind die archäologischen Voruntersuchungen im Süden des riesigen Baugebietes „Heiddresch“ so gut wie abgeschlossen. „Ende der Woche erwarten wir erste Ergebnisse“, sagt Jürgen Pahls.



Der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters zeigte sich am Dienstag zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeiten. Inzwischen laufe alles nach Plan. 40 Bauplätze sollen im ersten Abschnitt erschlossen werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.