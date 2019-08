Langstock benötigt Schulung

Wichtiges Hilfsmittel: Martina Kowalski demonstriert das Gehen mit dem Langstock. Foto: Kowalski

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Martina Kowalski rät sehbehinderten Menschen zur Mobilitätsschulung zum Schutz des eigenen Körpers und zur sicheren und selbständigen Fortbewegung im öffentlichen Raum. „Wenn jemand wegen seiner verminderten Sehfähigkeit Angst hat, eine Straße zu überqueren, an Bordsteinkanten oder Bodenerhebungen manchmal stolpert, in der Dämmerung, im Dunklen oder bei Menschenmengen unsicher ist, dann sollte er eine Mobilitätsschulung machen“, sagt die Integrationsbeauftragte der Gemeinde Lastrup.



Martina Kowalski leitet dazu auch einen Gesprächskreis für blinde und sehbehinderte Menschen und deren Angehörigen, der sich jeden dritten Montag im Monat im katholischen Pfarrheim in Lastrup von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr trifft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.