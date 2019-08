Bohrstellen werden jetzt überprüft

Exxonmobil liefert Daten aus Lastrup

Erdölproduktion im Raum Lastrup: Sie hat eine lange Geschichte. Win Teil des Rohrleitungssystems ist mittlerweile älter als 60 Jahre.Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Nach dem Austritt von sogenanntem Lagerstättenwasser aus einer Bohranlage für Erdöl in Emlichheim (Grafschaft Bentheim) hat das Niedersächsische Wirtschaftsministerium landesweit die kurzfristige Überprüfung aller Einpressbohrungen angeordnet. Auch der Bereich Lastrup ist betroffen, teilt Exxonmobil auf Anfrage mit. „Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand sind es vier Einpressbohrungen", erklärt Pressesprecher Klaus Torp. „Wir stellen zurzeit die angeforderten Daten zusammen."