Herbstkirmes Lastrup ist Geschichte

Aus Herbstkirmes wird Herbstfest: Bürgermeister Michael Kramer präsentiert den Flyer für die Veranstaltung im September. Foto: la

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Die Herbstkirmes gehört in Lastrup wohl der Geschichte an. Nun soll am 14. und 15. September ein Herbstfest mit Hüttengaudi, Herbstfestlauf und Familienprogramm das Publikum locken. „Findet auch dieses Programm in der Bevölkerung keine Resonanz, dann sehe ich keinen Bedarf mehr für solch eine Veranstaltung, die neben viel Arbeit auch relativ viel Geld kostet“, erklärt Bürgermeister Michael Kramer.



Die Lastruper Kirmes ging aus den Markttagen, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, hervor, wie der Lastruper Regionalhistoriker Claus Lanfermann in der Lastruper Chronik schreibt. „Das Freizeitverhalten und die Ansprüche der Kinder, der Jugendlichen, der Erwachsenen hat sich verändert", musste Bürgermeister Michael Kramer feststellen.