Flutlicht lässt Roschardener Reitanlage erstrahlen

Jetzt beleuchtet: Bei der Probe erstrahlte die Reitanlage bereits in hellem Licht. Foto: Heinrich Klatte

Klein Roscharden (la). „Wir haben mehrere hundert Stunden an Eigenleistung investiert. Unser kleiner Bagger kam teilweise nicht in den Lehmboden, den wir dann mit der Pickhacke bearbeiten mussten“, erzählt der Vorsitzende der Reitgemeinschaft Klein-Roscharden, Heinrich Klatte. Nun aber ist die Flutlichtanlage installiert und die Sanitäranlagen sind vollständig saniert worden. Im Rahmen des Familienturniers des kleinen Vereins im Lastruper Westen sollen die Anlagen ihrer Bestimmung übergeben werden und die Flutlichtanlage den Reitplatz in strahlendes Licht tauchen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

