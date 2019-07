„Hemmelter Lümmels“ laufen ums Leben

Auf den Punkt topfit: Das Spiel ohne Grenzen und den Wanderpokal gewannen die „Hemmelter Lümmels“. Foto: Laura Nipper

Hemmelte (la). Spannend verlief das Hemmelter Sportwochenende auf der Anlage an der Bahnhofstraße. Bei den Fußballturnieren am Freitag setzten sich im entscheidenden Neun-Meter-Schießen die Damen der SG Hemmelte/Kneheim/Lastrup gegen die Ü32 Herren des SC Winkum und gegen die Ü40 Herren des VfL Löningen durch und sicherten sich den Supercup.



Am Samstag begann auch das traditionelle Spiel ohne Grenzen, bei dem sich sechs Teams um den Wanderpokal bewarben. Die Spiele „Wasserwerfer“ und „Lauf ums Leben“ waren den Temperaturen angepasst und hatten viel mit Wasser zu tun. Am Schluss standen die „Hemmelter Lümmels“ als Siegerteam fest.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.