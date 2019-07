Bauerngarten schmückt das neue Areal

Künftig ein Teil des idyllischen Bauerngartens: Die Grotte vor dem Bürgerhaus soll erhalten bleiben. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Als einen typischen Bauerngarten möchten die Gemeinde Lastrup und die Planer die Außenanlage des neuen Bürgerhauses, des Hauses der lebendigen Mitte, gestalten. Das sehen die jetzt abgeschlossenen Planungen vor. „Dabei muss die vorhandene Grotte aus Gründen des Denkmalschutzes erhalten werden. Sie wird in die Planungen integriert“, erläuterte Bürgermeister Michael Kramer. Mit Verena Rammler sei zum 1. November bereits eine Sozialkoordinatorin eingestellt worden, die das Bürgerhaus mit Leben füllen solle. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.