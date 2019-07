In Lastrup blüht es auch ohne eigenen Manager

Feiern den Projekterfolg: Aus organisatorischen Gründen trafen sich die beteiligten Landwirte zusammen mit den Organisatoren der Aktion beim Blühstreifen am Dorfpark. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. „Wir brauchen keine Blühstreifenmanager. Das kriegen wir mit unseren Landwirten auch so hin“, riskierte Bürgermeister Michael Kramer einen durchaus kessen Spruch. Zum Dank für ihr Engagement hatte die Gemeinde Lastrup die beteiligten Landwirte und die Organisatoren des Blühstreifenprojekts zu einem gemütlichen Grillen eingeladen.



„Es ist eine gute Sache, wenn man das in der Gemeinde mit der Gemeinde und dem Landwirtschaftlichen Verein zusammen für die Gemeinde macht", lobte der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Vereins Lastrup, Franz Klostermann, das Blühstreifenprojekt in der Gemeinde.