Bürgerhaus soll zum Treffpunkt für alle werden

Neuer Aufgabenbereich: Verena Rammler – hier im Veranstaltungsraum des neuen Bürgerhauses, der ehemaligen Scheune des Hauses Meiners – wird ab 1. November Sozialkoordinatorin in der Gemeinde Lastrup. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Der Begriff „Sozialkoordinatorin hört sich zunächst etwas hochgestochen an", findet Verena Rammler selbst. Doch die jetzige Mitarbeiterin der Flüchtlingssozialarbeit hat durchaus klare Vorstellungen von dem, was sie am 1. November erwartet, wenn sie ihr neues Amt antritt. „Zunächst geht es darum, das neue Bürgerhaus mit Leben zu füllen. Mit Vereinen, die Räumlichkeiten im Bürgerhaus wünschen, werde ich Terminabsprachen treffen und versuchen, die Wünsche der unterschiedlichen Gruppen zu erfüllen", nennt die 29-jährige Bachelor-Absolventin mit den Fächern Theologie und Latein ein organisatorisches Aufgabengebiet.