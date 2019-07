Reitveranstaltung spricht ganze Familie an

Organisationsteam: Die Führungsmannschaft der RG Klein Roscharden mit (von links)) Christian Hellmann, Alwin Schrand, Sina Kollmer, Alexandra Wright, Heinrich Klatte und Werner Venekamp hat ein interessantes Turnier für die gesamte Familie vorbereitet. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Klein-Roscharden. Mannschaftsspringen, Kinderdisco, Führzügelwettbewerbe mit Prämiierung der Kostüme und der Oldie-Cup: das sind nur einige Höhepunkte beim „Familienevent der Reitgemeinschaft Klein Roscharden“, dem Reitturnier für die ganze Familie, das am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, von der Reitgemeinschaft Klein-Roscharden auf der Reitanlage auf dem Hof Klatte organisiert wird. Spannend wird erneut das in Klein Roscharden initiierte und bisher einmalige Jack-Russel-Rennen. „Hierfür sind noch bis zum Start Anmeldungen möglich, sodass die Hundebesitzer ihre Vierbeiner noch trainieren können“, motiviert der Begründer des ungewöhnlichen Rennens, Jan Huster- Klatte, alle Jack-Russel-Besitzer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.