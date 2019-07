Foto: Bernd Dockmann / FFW Lastrup

Lastrup (mab). Ein alter Mähdrescher ist am Dienstagnachmittag in Lastrup in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Landwirt gegen 14.50 Uhr das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte aus Lastrup und Löningen am Moordamm eintrafen, brannten bereits etwa 7 Hektar des Getreidefeldes. Der Brand konnte nach einer guten Dreiviertelstunde gelöscht werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.