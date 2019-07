18-Jährige treten Opfer gegen den Kopf

Symbolfoto: dpa

Lastrup (mab). Die Polizei ermittelt gegen zwei 18-Jährige aus Lastrup wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie sollen in der Nacht zu Samstag einen 24-Jährigen brutal angegriffen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierte der Überfall gegen 0.40 Uhr in Lastrup. Ein 24-Jähriger aus Bad Zwischenahn soll von den beiden 18-Jährigen angegriffen worden und dabei zu Boden gestürzt sein.



Die beiden Verdächtigen hätten dann aber nicht vom Opfer gelassen: Er soll mehrere Tritte gegen den Kopf erhalten haben. Dabei wurde das Opfer am Kopf verletzt. Die beiden 18-Jährigen hätten dann den Schmuck des 24-Jährigen an sich genommen und seien danach geflüchtet.



Der 24-Jährige suchte Zuflucht in der Wohnung seiner Eltern. Von dort wurde die Polizei informiert. Die Beamten konnten wenig später die beiden 18-Jährigen vorläufig festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüfte etwaige Haftgründe – kam aber zum Ergebnis, dass die beiden Verdächtigen in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden sollten. Wie die Polizei am Montag erklärte, dauern die Ermittlungen noch an. Die Hintergründe des Angriffs seien noch ungeklärt.