Showabend krönt fünf Tage mit Reitsport

Machte sich vor Ort ein Bild: Der Schirmherr des CSI Klein Roscharden, EU-Kommissar Günther Oettinger (Mitte), mit Guido Klatte jun., Mario Stevens, André Richter und Henrik Klatte. Foto: Zuchthof Klatte

Klein Roscharden (mt). Der Countdown läuft. Am letzten August-Wochenende, vom 28. August bis zum 1. September, findet traditionell auf dem Zuchthof Klatte in Lastrup das CSI Klein Roscharden statt. Reiter, Sponsoren und der diesjährige Schirmherr, EU-Kommissar Herr Günther Oettinger, haben sich jetzt schon einmal vorab in Klein Roscharden getroffen.



