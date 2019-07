Vermieter: Das ist einfach „superärgerlich“

Kaputte Tür in der Lastruper Wohnung: Abgewohnt oder mutwillig zerstört? Foto: privat

Von Georg Meyer



Lastrup. Eigentlich war es lange Zeit gut gegangen. Zehn Jahre hatte ein Hausbesitzer an eine Familie in Lastrup vermietet. Die Probleme begannen, als die Mieter auszogen und der Hausherr das Objekt erstmals wieder betrat. „Da traute ich meinen Augen nicht.“



Was er im vergangenen Jahr vorfand, treibt dem Lastruper noch heute die Zornesröte ins Gesicht. Überall sei die Wohnung beschädigt gewesen. In den Türblättern waren Löcher, Steckdosen und Schalter hatten die Mieter gleich ganz ausgebaut. „Ich war echt sauer", sagt er. Und dass er sich sicher gewesen sei, Recht zu bekommen. Doch es kam anders.