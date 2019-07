Winziges Leck verursacht tagelang Arbeit

Schadensbehebung: Die Reparatur- und Sanierungsarbeiten an der Leitung dauerten mehrere Tage. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Suhle. Aus einer Leitung entlang der Essener Straße in Suhle sind in der vergangenen Woche rund 1000 Liter Nassöl ausgetreten. Das Leck unweit der Betriebsstätte von Exxon-Mobile ist inzwischen wieder gestopft worden. Laut der Betreiberfirma konnte ein größerer Schaden für die Umwelt verhindert werden.



Ein Mitarbeiter habe das wenige Millimeter große Leck am vergangenen Donnerstag entdeckt, berichtet Pressesprecher Klaus Torp. Es habe sich um einen Korrosionsschaden gehandelt.