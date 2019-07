Rat will „Gärten des Grauens“ einschränken

„Gärten des Grauens“: Mit Vorschriften in künftigen Bebauungsplänen will die Gemeinde Lastrup den Trend zum Versiegeln von Gärten durch Stein- und Schotterbeete und hohe Plastik-Sichtschutzzäune an der Straßenfront aufhalten. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lastrup. Rat und Verwaltung der Gemeinde Lastrup haben sich entschlossen, den Kampf gegen die im Internet landläufig so genannten „Gärten des Grauens“ mit Steinbeeten und gegen hohe Sichtschutzzäune mit Plastikfolien zu verschärfen.



Einstimmig billigte der Rat auf seiner jüngsten Sitzung einen Beschluss, der die Verwaltung verpflichtet, entsprechende textliche Festsetzungen zum Eindämmen dieser sich weiter verbreitenden Art der Gartengestaltung in der Bauleitplanung und in Bebauungsplänen aufzunehmen. Ziel sei es, dass diese der Natur und den Insekten nicht zuträgliche Entwicklung zur Versiegelung von Gartenflächen mit Steinen und Schotter nicht weiter zunimmt, erläuterte Bürgermeister Michael Kramer die Initiative. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.