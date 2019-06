Schüler sind bereit für das nächste Level

Oberschule Lastrup verabschiedet mehr als 40 Absolventen / Bürgermeister stellt sich hinter das Schulkonzept

Geehrt: Maximilian Pscheidt (2. von links), Nicole Stachelhaus und Lucasz Gruzdiew schlossen die Schule als jeweils Klassenbeste ab. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



46 Schülerinnen und Schüler der Oberschule Lastrup haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Schulleiter Dirk Zumdohme gratulierte den Absolventen und freute sich über die guten Ergebnisse. Alle hätten ihr Jahrgangsziel erreicht. „Die Qualität einer Schule bemisst sich auch daran", sagte Zumdohme zufrieden.