„Die Kosten waren gar kein Thema“

Hatten ein gutes Jahr: Das Königspaar Dierk und Marlies Künnen regieren noch bis Samstag. Foto: uu

Lastrup (uu). Am Wochenende endet die Regentschaft von Lastrups Schützenkönig Dierk Künnen. Das Adlerschießen beginnt am Samstag um 16.30 Uhr. Künnen wirbt fürs Mitmachen. Ihm hat das Jahr gut gefallen. Im Interview erzählt er von seiner Regentschaft: "Man trifft sehr viele Leute und ist als König überall ein gern gesehener Gast." Und er meint: "Auch ohne vorher zu sparen, ist es meiner Meinung nach jedem Mitglied mit einem durchschnittlichen Einkommen möglich, König oder Königin zu werden." Das komplette Interview lesen Sie in der Ausgabe am 28. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

