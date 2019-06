Neue Förderrichtlinie beschlossen

Grundsatzentscheidung: Als erstes nicht kommunales Projekt, das mit einem öffentlichen Interesse verbunden ist, erhält die Dorfgemeinschaft Hamstrup den maximalen Zuschuss von 5000 Euro für die Sanierung des Ehrenmals der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Lastrup/Hemmelte. Mit einem Grundsatzbeschluss ermöglicht der Rat der Gemeinde Lastrup in Zukunft Zuschüsse an Dorf- und Siedlungsgemeinschaften für nichtkommunale Projekte, die im öffentlichen Interesse sind.



Anlass für diese einstimmige Entscheidung auf der jüngsten Sitzung im Hemmelter Dorfkrug war der Antrag der Dorfgemeinschaft Hamstrup, die das an der Kreisstraße von Lastrup nach Bunnen gelegene Ehrenmal für die getöteten Soldaten der beiden Weltkriegs aus dem Ortsteil renovieren und neu gestalten möchte.

Für derartige Vorhaben gewährt die Gemeinde bis zu 50 Prozent der angefallenen Kosten, maximal jedoch 5000 Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.