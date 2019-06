Bolzen statt Daddeln kommt sehr gut an

Zu Recht stolz: Prof. LSB-Präsident Dr. Wolf-Rüdiger Umbach (links) und Stephan Weil (3. von rechts) zeichneten den FC Lastrup mit der Niedersächsischen Sportmedaille aus. Aus Lastrup angereist waren (von links) Christoph Rohling, Carsten Bruns, Jürgen Focke, Conrad Meyer und Detlev Lamping. Foto: Landessportbund

Hannover/Lastrup. Hohe Anerkennung für den FC Lastrup: Ministerpräsident Stephan Weil hat dem Club am Samstag die Niedersächsische Sportmedaille überreicht. Damit würdigte der Landessportbund (LSB) die beispielhafte Vereinsarbeit und besonders das 2008 gestartete Programm „Youngstars“.



Die Ehrung fand im Rahmen des LSB-Jahresempfangs in Hannover statt. Mehrere Vertreter des FC Lastrup waren dafür in die Landeshauptstadt gereist. In seiner Laudatio erläuterte Stephan Weil den Werdegang der „Youngstars", deren Bedeutung inzwischen weit über den Verein hinaus reicht.

