Kramer nimmt Wasserverband in Schutz

Wasserwerk Thülsfelde: Von hier aus wird die Versorgung mit Trinkwasser geregelt. Foto: OOWV

Von Georg Meyer



Lastrup/Brake. Kritik am Umgang mit dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) hat Michael Kramer geübt. Der Verband halte sich bei der Grundwasserentnahme an geltendes Recht, betonte Lastrups Bürgermeister, der zugleich Vorstandsmitglied im OOWV ist.



Zum Hintergrund: Der Raum Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor leidet unter einem sinkenden Grundwasserspiegel. Beim Besuch von Umweltminister Olaf Lies (SPD) am vergangenen Freitag hatten Anwohner und Vertreter der Gemeinde Emstek dem OOWV vorgeworfen, das Absterben von Bäumen und das Versiegen von Brunnen mitzuverursachen. Der Verband hat dort die Trinkwasserförderung zuletzt von 2,5 auf vier Millionen Kubikmeter gesteigert (MT berichtete). Michael Kramer bestreitet die Zusammenhänge zwar nicht. Das Thema sei aber deutlich „komplexer“, als es von Seiten der Kritiker dargestellt werde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.