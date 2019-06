Arbeitskreis Dorfentwicklung beschäftigt sich mit der Umgesatltung der Vlämischen Straße in Lastrup

Ein Ring für den Kreisel: Alfred Gockel erläutert im Arbeitskreis seinen Gestaltungsentwurf. Foto: Meyer

Von georg Meyer



Lastrup. Der in Lastrups Ortsmitte geplante Kreisverkehr wird ab März 2020 gebaut. Das hat Bürgermeister Michael Kramer auf der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Dorferneuerung verkündet. Die komplette Neugestaltung der Vlämischen Straße soll bis 2022 vollendet sein. Losgehen wird es mit dem Umbau der Kreuzung Linderner Straße/Kirchstraße. Dort ist ein großer Kreisel vorgesehen. Die Bagger werden aber auch in der Vlämischen Straße selbst anrollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.