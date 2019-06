Messdiener wuschen sich zuerst im Fluss

Bild aus früheren Jahren: Die Zeltlager waren bei allen Messdiener-Generationen beliebt. Foto: Brinkmann

Lastrup (la). Ein „goldenes Jubiläum" feiern Lastrups Messdienerinnen und Messdiener. In den Sommerferien werden weit über hundert von ihnen zum 50. Zeltlager nach Schwichteler aufbrechen. Einen Ausfall hat es bislang nicht gegeben, betont Rudolf Brinkmann. „1979 haben wir es wegen der nicht zu bändigender Wassermassen unterbrochen und ein- oder zweimal etwas verkürzt." Los ging es 1970.