Gemeinde kämpft gegen Wüstenbildung

Kiesel statt Blumen: Nicht nur vor Bürogebäuden, sondern auch vor Wohnhäusern sehen die Vorgärten immer häufiger so aus wie auf diesem Foto. Die Gemeinde Lastrup möchte den Trend stoppen. Foto: dpa

Georg Meyer



Lastrup. Zu viele Steine, zu wenig Grün: Vor allem in neuen Baugebieten bietet sich oft ein karges Bild. Das will Lastrups Politik ändern. Der Planungsausschuss sprach sich am Montagabend für eine entsprechende Neufassung der aktuellen Bauleitplanungen aus.



Demnach sollen die nicht überbauten Flächen künftig grundsätzlich als Grünflächen gestaltet werden, so wie es die Niedersächsische Bauordnung vorgibt. Zwar sind weiterhin Stein- oder Schotterbeete erlaubt, allerdings nur noch eingeschränkt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.