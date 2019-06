„Wir dürfen uns nicht länger wegducken“

Will Veränderungen: Die neue Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Fleischwarenindustrie, Sarah Dhem aus Lastrup. Foto: Torge Dhem

Lastrup (gy). Sarah Dhem (39), ist vergangene Woche zur Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Fleischwarenindustrie (BVDF) gewählt worden. Damit vertritt sie rund 120 Unternehmen. Im ausführlichen Interview erklärt, wie sie das Image der Branche verbessern will. Die Branche sollte stolz auf ihre qualitativ hochwertigen Produkte sein. "Stattdessen duckt sie sich weg, als wenn sie sich für ihre Arbeit schämen würde", sagt Dhem. Mehr dazu lesen Sie im Interview in der Ausgabe am 1. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.