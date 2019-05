Lastrups Kinder sind bienenfleißig

Lassen es wachsen: Die Vorschulkinder waren mit Hacker und Spaten in den Dorfpark gekommen. An der Aktion beteiligt sind der landwirtschaftliche Verein (von links: Franz Klostermann und Klaus Albers) sowie die Gemeinde (Michael Kramer und Sabrina Pech). Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Spaziergänger im Lastruper Dorfpark können sich demnächst über eine blühende Insektenwiese freuen. Zur Säaktion waren am Montag die Vorschulkinder aus den örtlichen Kindergärten ausgerückt. Auf dem rund 1000 Quadratmeter großen Stück sollen Bienen, Schmetterlinge und andere Kleinflügler ihr Auskommen finden. Die Aktion ist Teil eines groß angelegten Blühstreifenprojekts, bei dem die Gemeinde mit dem landwirtschaftlichen Verein zusammenarbeitet. Während die Landwirte die Flächen zur Verfügung stellen und auch die Aussaat übernehmen, kommt die Kommune für die Saatgutkosten auf.