„Twelve points“ für Chorfest-Organisation

Gut besucht: Anlässlich des 125.-jährigen Bestehens richtete der Männergesangverein „Cäcilia“ das Chorfest aus. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Lastrup avancierte am Sonntag zum Mittelpunkt des Gesangs in der Region. Rund 1000 Sänger, angeführt vom Vorstand des Sängerbundes Heimattreu zogen in einem langen Umzug durch den Ort. Nach den 28 Chören und den beiden Musikvereinen aus Schnelten und Lastrup bildete ein vierspänniger, farbenprächtig geschmückter Lyrawagen mit den vier Ehrendamen den Abschluss.



Der jetzt 125 Jahre alte örtliche Männergesangsverein „Cäcilia" richtete das 87. Chorfest des Sängerbundes Heimattreu, das unter dem Motto: „100 Prozent Leidenschaft" stand, aus Anlass seines Jubiläums aus.