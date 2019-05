Wolf reißt drei Schafe in Hammel

Inzwischen Routine-Aufgabe: Wolfsberater Heinz Künnen begutachtet einen Kadaver und entnimmt DNA-Proben. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Hammel. Nachdem in den beiden vergangenen Wochen Schafsrisse höchstwahrscheinlich durch einen Wolf in Löningen Schlagzeilen machten, gibt es jetzt auch den ersten Zwischenfall in der Gemeinde Lastrup.



In der Nacht zum Donnerstag ist wahrscheinlich ein Wolf in eine umzäunte, rund zwei Hektar große Stallanlage in der Bauerschaft Hammel in der Gemeinde Lastrup eingedrungen und hat drei Lämmer getötet. Eines der Tiere wurde rund zur Hälfte aufgefressen. Die nächsten bewohnten Häuser sind einige hundert Meter entfernt.

Ob es sich hier um einen Wolfsriss handelt, stehe erst nach der Analyse der DNA-Spuren zweifelsfrei fest, erläuterte der verständigte Wolfsberater.