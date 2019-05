Hemmelter Jungs sind wieder auf Tour

Wieder unterwegs: Am Dienstag schwangen sich Hubert Thienel, Franz-Josef Nienaber, Fritz Diekgerdes und Helmut Kläne (v. l.) in den Sattel.

Von Bernd Götting



Hemmelte. Göricke und Recordia hießen die Marken der Fahrräder, mit denen Hemmelter Dorfkinder vor 50 Jahren unterwegs waren. Robust waren die einfachen Tourenräder damals, und „eine Dreigangschaltung war das Höchste der Gefühle", erinnert sich Franz-Josef Nienhaber. Auch wenn kaum einer von ihnen so eine Schaltung hatte, wollten Nienaber und seine Freunde Hubert Thienel, Fritz Diekgerdes, Helmut Kläne und Josef Pilz mit ihren Drahteseln die Welt erobern.